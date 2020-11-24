حجز دعوى تطالب بإلغاء عمومية حزب الغد لـ 12 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، اليوم الثلاثاء، حجز دعوى وقف تنفيذ قرار لجنة الأحزاب بالاعتداد بالجمعية العمومية غير العادية لحزب الغد المنعقدة أول فبراير، للحكم بجلسة 12 ديسمبر المقبل.
أقام الدعوى عصام محمد عثمان، ضد نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة شئون الأحزاب، وحملت رقم 43001 /74 قضائية.
وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ قرار لجنة الأحزاب المتضمن الاعتداد بالجمعية العمومية لحزب الغد والنمعقدة في فبراير الماضي، على ما يترتب من آثار أهمها إلغاء الاعتداد بهذه الجمعية.
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