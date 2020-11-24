ضبط مسئول مصنع بحوزته 13 طن مستلزمات عطور مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت مباحث التموين بالقاهرة، (مسئول عن مصنع معطرات– كائن بدائرة قسم شرطة القطامية) لإدارته المصنع "بدون ترخيص" واستغلاله في تصنيع العطور باستخدام خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. وضبط بحوزة المتهم (13٫600 طن مستلزمات إنتاج "زيوت – سلفونيك – معطر"). تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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