ضبط شخص بحوزته 15 ألف علبة سجائر مهربة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مسئول عن مخزن سجائر بدون ترخيص - كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين) لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته (15160 علبة سجائر ماركات مختلفة) مجهولة المصدر وجميعها مهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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