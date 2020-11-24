محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات مصرع فتاة غرقا داخل بالوعة مصنع لإنتاج وتعبئة العصائر بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة. وتبين بالفحص وسماع أقوال العمال تحت إشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، أن الفتاة حاولت فتح غطاء البالوعة لكن ثقل وزنه وشدة الضغط تسببت في اختلال توازنها وسقوطها داخلها. أمس الاثنين، تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط فتاة داخل بالوعة مصنع بقرية شبرامنت. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء بقطاع الجنوب. وتم انتشال فتاة تدعى "ش.ح." 16 سنة، عاملة بالمصنع محل الواقعة، وتم نقلها إلى المستشفى لكنها وصلت جثة هامدة. وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بقيادة المقدم محمد داوود رئيس مباحث أبو النمرس ومعاونه النقيب أحمد عبد الصمد، للوقوف على ملابسات الحادث. وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كانت هذه تفاصيل خبر "حاولت تشيل الغطاء اتزحلقت".. المشهد الأخير لقاصر فقدت حياتها داخل بالوعة مصنع بالجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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