وزير الكهرباء وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان سبل دعم وتعزيز التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - محمد صلاح

قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن مصر تتطلع لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع كل دول الاتحاد الأوروبى؛ حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كل الدوائر السياسية والدبلوماسية والشعبية المصرية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، كريستيان برجر، السفير الجديد للاتحاد الأوروبى بالقاهرة؛ لبحث مجالات سبل دعم وتعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى، بحضور عدد من قيادات القطاع.

وأشار شاكر إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي اتخذها في مجال تأمين التغذية الكهربية؛ لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها، وحل أزمة الكهرباء التي عانتها مصر خلال الفترات الماضية، مؤكدًا الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لأمن الطاقة ووضع القيادة السياسية قضية الطاقة الكهربائية ضمن أجندتها الرئيسية باعتبارها الركيزة الرئيسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار توفير الكهرباء مسألة أمن قومي.

وأوضح وزير الكهرباء أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبَين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد شاكر الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية؛ وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47%.

وأوضح وزير الكهرباء أنه تم تبني برنامج واسع النطاق؛ لتشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال العديد من الإجراءات التي تشجع الاستثمار على أرض مصر؛ مما أعطى للمستثمر ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة؛ حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص، ومنها آلية Auction، والتي ستحقق أعلى فائدة من خلال الحصول على أقل الأسعار.

ونتيجة لذلك، نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين؛ حيث تم توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع عدد "32" شركة، بإجمالي قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات، لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية، وذلك ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT، مما يعكس اهتمام مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة، ويسهم في توفير الطاقة.

وأوضح أن الجهود التي يقوم بها القطاع في تحديث وتطوير شبكات الكهرباء والتحول من الشبكة النمطية الحالية إلى شبكة ذكية تستخدم التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات؛ حيث يجري حالياً تنفيذ مشروع تغيير العدادات التقليدية بأخرى متطورة، بالاضافة إلى مراكز البيانات وطرق الاتصال الخاصة بها، مؤكدًا اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مشيرًا إلى الربط مع الأردن وليبيا والسودان وكذلك الربط مع قبرص واليونان، حتى تصبح مصر مركزًا إقليميًّا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية.

وأشاد سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.

كما أشاد برجر بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كل المجالات، وبالإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة والتي فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وساعدت في جذب عدد من المستثمرين من مختلف دول العالم.

وأعرب السفير عن رغبة بلاده في الاستثمار في مصر وزيادة التعاون مع قطاع الكهرباء، مؤكدًا اهتمام الجهات العالمية للاتجاه إلى الاستثمار على أرض مصر التي تعد بوابة للدخول إلى قارة إفريقيا، مبديًا ترحيبه بزيادة حجم التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة؛ خصوصًا طاقة الرياح والشمس وكذلك إمكانية استخدام غاز الهيدروجين كمصدر للطاقة.

ورحب وزير الكهرباء بالتعاون أيضاً في مجال التدريب من خلال عدد من البرامج التدريبية التي يقدمها القطاع على المستويين الفني والإداري في مختلف المجالات المتعلقة بالطاقة المتجددة أو النووية أو التقليدية.

وأكد شاكر أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، خلال الفترة القادمة والاستفادة من الخبرات المتطورة في مختلف المجالات.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كل المجالات، وجذب وتشجيع الاستثمار على أرض مصر؛ خصوصًا مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء، فضلاً عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.