محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة وحركة سقوط الأمطار خلال 48 ساعة مقبلة بداية من الأربعاء وحتى الخميس المقبل.
وتشير خرائط سقوط الأمطار التي نشرها مجلس الوزراء، إلى أن أكثر فترة ستسقط فيها الأمطار يومي الأربعاء والخميس المقبل وذلك لمدة 12 ساعة متواصلة.
وأوضحت الخرائط أن سقوط الأمطار يبدأ يوم الأربعاء من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة الـ 6 صباحا، على أن تستمر الأمطار خلال الفترة من الساعة الـ 6 صباحا وحتى الـ 12 ظهرا.
وأضافت الخرائط، أن الأمطار تستمر في السقوط بداية من يوم الخميس، في تمام الساعة الـ 6 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، على أن تستمر من الساعة 12 ظهرا، وحتى الساعة 6 مساء، وهي أكثر الفترات سقوطا للأمطار خلال اليومين.
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر 12 ساعة سقوطا للأمطار.. "الوزراء" ينشر خريطة حالة عدم استقرار الطقس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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