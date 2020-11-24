"عربية النواب" تستنكر صمت المجتمع الدولي تجاه الحوادث الإرهابية في العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إنه يُدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة صلاح الدين العراقية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين وعناصر من الشرطة العراقية، مستنكرًا صمت المجتمع الدولي تجاه الحوادث الإرهابية التي يتعرض إليها العراق الشقيق.

وأضاف أباظة، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن استمرار صمت المجتمع الدولي عن الدول والأنظمة التي تمول وتشجع وتسلح وتأوي الإرهاب والإرهابيين على أراضيها جعل ظاهرة الإرهاب الأسود من أخطر المشكلات التي أصبحت تمثل خطرًا كبيرًا على الأمن والسلم الدوليين؛ خصوصًا بعد أن أصبحت أية دولة على مستوى العالم معرضة للقيام بعمليات إرهابية بداخلها.

وطالب وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المجتمع الدولي بجميع منظماته ودوله، بسرعة التحرك لمواجهة ظاهرة الإرهاب الدولي، وتقديم الأنظمة والدول التي تأوي الإرهاب والإرهابيين على أراضيها إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وتقدم النائب أحمد فؤاد أباظة، بخالص تعازيه لدولة العراق الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً، متمنياً الشفاء العاجل للمُصابين معرباً عن أسفه الشديد والبالغ لتلك الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين الأبرياء والعُزَّل ورجال الأمن.