وزير الشباب والرياضة: لا حظر للمقاهي وقت مباراة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فاعليات مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب"، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وبرعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب" لا تمنع التشجيع ويجب أن يخّرج كل شخص انفعلاته ويفرح ويسعد نفسه ليشجع لكن يجب ألا تتأثر بالرأي الواحد ولا تجرح الآخر"، كما قدم الشكر لرئيس مجلس أمناء جامعة مصر خالد الطوخي، وجميع قيادات الجامعة، للحرص على ترسيخ هدف وزارة الشباب والرياضة من أجل الحفاظ على شباب مصر.

وعن مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري الأبطال الأفريقي، قال: "أول مرة يكون نهائي افريقيا مصري مصري، نجحنا الى تحويل المباراة لإستاد القاهرة ولن يكون هناك جماهير بسبب الاجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، والمباراة ستكون في كل بيت مصري ومتاحة، ولن يكون هناك حظر للمقاهي وقت مباراة الأهلي والزمالك، لأننا قادرون على تنظيم كل شيء، كأس العالم وأغلب بطولات العالم الرياضية، وسيوجد في العاصمة الإدارية أحدث استاد وكل المقومات متواجدة وسندرس العام المناسب لاستضافة بطولك كأس العالم لكرة القدم".