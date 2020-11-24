الحلول التقليدية فاشلة.. برلماني: مواجهة أمطار الإسكندرية تتطلب حلولًا من خارج الصندوق

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أزمة غرق محافظة الإسكندرية أصبحت مسلسلًا يتكرر سنويًّا مع قدوم وطوال فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن جميع الحلول التقليدية أصبحت فاشلة لمواجهة هذه الأزمة التي أصبحت تمثل صداعًا مزمنًا لدى سكان الثغر.

وطالب عامر، في بيان له اليوم الثلاثاء، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتفكير بكل جدية من خلال وضع اقتراحات وحلول من خارج الصندوق بعد فشل جميع الاقتراحات والحلول على مدار السنوات الطويلة الماضية.

وطالب النائب بالبدء الفوري في تنفيذ التكليفات الصادرة عن الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة تحديات وجهود التعامل مع الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة الإسكندرية، وفي مقدمتها وضع تصور متكامل الأبعاد حول كيفية رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي والأمطار في الإسكندرية.

وأكد عامر ضرورة مراعاة أن هناك زيادة في كثافة وحجم المياه الناتجة عن الأمطار، وضرورة إيجاد حلول فورية والبدء في تنفيذها، مع مراعاة حصر التجمعات العشوائية بالمحافظة، والتي لا تغطيها شبكة الصرف الصحي وشهدت حدوث مشكلة كبيرة بها مع هطول الأمطار خلال الأيام الماضية، إضافة إلى وضع مقترحات فورية للتعامل مع هذه المناطق أو التجمعات خلال فترات الطقس السيئ لتنفيذها بشكل عاجل، وتأكيده أن الحكومة ستقوم بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ أي مشروعات عاجلة وتخصيص 300 مليون جنيه فورًا للبدء في تنفيذ هذه الأعمال.