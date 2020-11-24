شكرا لقرائتكم خبر عن «غلاب» يبحث تحويل جامعة أسوان إلى «ذكية» وفق النموذج الهيكلي للجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، اجتماعا موسعا بلجنة التقييم الخاصة لتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية، وذلك بحضور أعضاء اللجنة ممثلي وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة الاتصالات، وبحضور الدكتور مجدي محمد على نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات والدكتور محمد عيد المدير التنفيذي لمركز المعلومات وشبكة الاتصالات بالجامعة .

وأكد رئيس الجامعة على أهمية التحول الرقمي والعمل على تنفيذ توجهات الدولة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات إلى تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية .

وأضاف رئيس الجامعة، أن جامعة أسوان تمتلك مقومات جيدة من حيث البنية التحتية وتوافر شبكة الإنترنت وتجهيز المعامل البحثية والتي ظهرت ثمارها في تحقيق جامعة أسوان مراكز متقدمة في التصنيفات العلمية الدولية، وأن الجامعة تعمل في إطار تحقيق رؤية واستراتيجية مصر للتنمية الشاملة 2030 .

وناقش الدكتور أحمد غلاب خلال الاجتماع متطلبات الجامعة لتحويلها إلى جامعة ذكيه وفق النموذج الهيكلي للجامعات الذكية الذي طوره مركز تقيم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .وأن اللجنة ستقوم بعقد عدة مقابلات خلال زيارتها بالجامعة والتي تستغرق ثلاثة ايام لمعرفة متطلبات الجامعة والعمل على تحقيقهاحتي تصبح جامعة أسوان جامعة ذكية