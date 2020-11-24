شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتفقد مشروع توزيع «البوتاجاز» غرب مدينة المنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه العقيد محمد صلاح، رئيس مركز المنيا، مشروع توزيع انابيب البوتاجاز بحي غرب المدينة، لمتابعة سير العمل والوقوف على الاحتياجات الفعلية، والتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

ووجه المحافظ، رئيس المدينة، بإلغاء نقطة تجمع القمامة بالمنطقة لإضفاء مظهر جمالي وحضاري عقب انتهاء اعمال الرصف الجاري العمل عليها.

محافظ المنيا يتفقد مشروع البوتاجاز

محافظ المنيا يتفقد مشروع البوتاجاز

محافظ المنيا يتفقد مشروع البوتاجاز