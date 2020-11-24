شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع مقاهي بـ«النزهة» لمخالفة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية لقرارات الدولة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والمرور الدورى على المحال والكافيهات، للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية، قاد اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة بحملة مكبرة، بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارات المحلات والإشغالات والمتابعة الميدانية، ومسئولى المربعات والصحة والطب البيطرى، أسفرت عن إعادة غلق وتشميع كافية بـ ٨ شارع الرشيدي، ورفع الاشغالات منه، وضبط وتحريز ٢٠ شيشة، كما تم غلق وتشميع كافيه ب ٢٣ شارع المنتزة، ورفع الاشغالات منه، وضبط ٥٠ شيشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما قامت اللجنة الطبية المصاحبة للحملة، بالتفتيش على المواد الغذائية المتواجدة بالكافية، وتم ضبط كميات من اللحوم والمصنعات بدون بيانات، وفي حالة اذابة ومجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم ١٧٩٥٨ جنح النزهة لسنه ٢٠٢٠ للعرض على النيابة المختصة لإتخاذ اللازم قانونًا.

كما قامت الحملة، برفع إشغالات شارع الأكاديمية البحرية، بشيراتون، وتحرير ١٢ محضر بيئة و١٨ محضر عدم ارتداء الكمامة و٢٥ محضر اشغال و١١ محضر إدارة بدون ترخيص و٨ محاضر تالف رصف.