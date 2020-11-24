شكرا لقرائتكم خبر عن "ايزبيتى" مشروب روسي بأيادى مصرية..في احتفالية اونلابن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المركز الثقافي الروسي برئاسة «اليكسي تيفانيان» احتفالية أونلاين للمنتدى الدولي للشباب للتعريف بالتقاليد الروسية في اطار مشروع مد جسور التواصل بين الثقافة الروسية وثقافات شعوب العالم لإلقاء الضوء على التقاليد والعادات الروسية.

تم اللقاء بين مدن موسكو والقاهرة والاسكندرية والغردقة، بمشاركة الطلاب المصريون الذين يدرسون اللغة الروسية وبناء الجالية الروسية في مصر وخريجي الجامعات الروسية.

وشارك الحضور في تقديم المطبخ الروسي، وفى نفس الوقت تابع المحاضرة الرئيسية معهم المشاركون من موسكو حول كيفية الطهى والتقاليد الروسية للمأكولات الشعبية، حيث قاموا بإعداد العصائر والحلوى التي يطلق عليها اسم الباليرينا الروسية الشهيرة «آنا بافلوفا»، كما صنعوا المشروب الروسي الشهير «ايزبيتي» المكون من العسل مع اضافة المكسرات والتوت الأزرق، بالإضافة إلى صنع المربي، وتقديم الاعشاب، وشاي ايفان المعطر من خلال الساموفار الروسي الشهير.

كما حازت لعبة الشطرنج الروسي على أهمية خاصة لدى المشاركون في المنتدى، حيث استمع الضيوف إلى قصة حول أصل اللعبة الروسية القديمة وقواعدها. بعد ذلك، تنافس اللاعبون فيما بينهم. ثم تابع المشاركون بإهتمام محاضرة حول تقاليد الضيافة الروسية، واستمعوا إلى أغانى باردوفيان التي قدمتها الفنانة ناتاليا كوشر.

كما ضمت الاحتفالية محاضرة أخرى لمصمم الأزياء الروسي الشهير والحاصل على جائزة الدولة التقديرية في روسيا «إيجور تشابورين» الذي تحدث عن تاريخ وتنوع الزى الشعبي الروسي في الاقاليم المختلفة.

وفي الختام وجه تيفانيان الشكر للمشاركين من الشباب المصري والروسي في مصر وايضاً كل من السيد «مارات جاتين» مدير المركز الثقافي الروسي في الاسكندرية، الجالية الروسية في الغردقة، إلى جانب اللجنة المنظمة في موسكو على تنظيم الاحتفالية المبهجة والتي ساهمت في التعرف على المزيد من التقاليد والعادات الروسية العريقة .