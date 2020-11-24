شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: البدء في رصف 36 طريق ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة بتكلفة إجمالية 66 مليون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تابع اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، البدء في اعمال تنفيذ رصف طريق سكة تلة بحي غرب المدينة، والمدرج في الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2020 / 2021، وذلك ضمن 36 طريق تم ادراجهم في الرصف بإجمالي تكلفة 66 مليون جنيه، يأتي ذلك في إطار تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المركز والمدينة. رافق المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.

قال المحافظ، إنه يتم تنفيذ اعمال تمهيد طريق سكة تلة، للبدء في اعمال الرصف، كما يجري العمل في بعض الشوارع المستهدفة كشارع عدنان المالكي وشارع الحمام وعدد من الشوارع داخل المدينة، وبالتزامن مع تنفيذ اعمال الرصف بعدد من الطرق الموجودة بمركز المنيا، حيث شملت اعمال الرصف قري ماقوسه، طهنشا، صفط الشرقية، بني احمد الشرقية، بني احمد الغربية، طوخ الخيل، عزبه مهني، دمشير.

من جانبه اوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، انه يتم تنفيذ اعمال الرصف للطرق الرئيسية والفرعية داخل القري والمدينة، طبقاً للإمكانيات المتاحة واعتمادات الخطة الاستثمارية لتحسين شبكة الطرق وخاصة الطرق الترابية، حتي يتم الوصول إلى كافة الطرق المستهدفة، وبذلك بهدف رفع كفاءة الطرق المتهالكة، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلى هامش الجولة، تفقد «القاضي» مشروع توزيع انابيب البوتاجاز بحي غرب المدينة، لمتابعة سير العمل والوقوف على الاحتياجات الفعلية، والتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، كما وجه المحافظ، رئيس المدينة، بإلغاء نقطة تجمع القمامة بالمنطقة لإضفاء مظهر جمالي وحضاري عقب انتهاء اعمال الرصف.

البدء في رصف 36 طريق بالمنيا

البدء في رصف 36 طريق بالمنيا

البدء في رصف 36 طريق بالمنيا

البدء في رصف 36 طريق بالمنيا

البدء في رصف 36 طريق بالمنيا