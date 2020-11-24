شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: لن يتم غلق المقاهي أثناء مباراة الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«لن يكون هناك حظر على المقاهي أثناء مباراة الأهلي والزمالك».. هذا ما أكده الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وقال «صبحي»، على هامش حضوره إحدى فعاليات مبادرة «مصر أولاً.. لا للتعصب»، إنه «أول مرة يكون نهائي إفريقيا مصريا مصريا، نجحنا فى تحويل المباراة لاستاد القاهرة ولن يكون هناك جماهير بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، والمباراة ستكون في كل بيت مصري ومتاحة، ولن يكون هناك حظر للمقاهي وقت مباراة الأهلي والزمالك، لأننا قادرون على تنظيم كل شىء، كأس العالم وأغلب بطولات العالم الرياضية، وسيوجد في العاصمة الإدارية احدث استاد وكل المقومات متواجدة، وسندرس العام المناسب لاستضافة بطولك كأس العالم لكرة القدم».

ونظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فعاليات مبادرة «مصر أولا.. لا للتعصب»، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وبرعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وعلى هامش انطلاق المبادرة كرمت الجامعة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور كمال درويش، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، والكابتن إسلام الشاطر والكابتن عمر ربيع ياسين.

وصرح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأن مبادرة «مصر أولا.. لا للتعصب» لا تمنع التشجيع ويجب أن يخّرج كل شخص انفعالاته ويفرح ويسعد نفسه ليشجع لكن يجب ألا تتأثر بالرأي الواحد ولا تجرح الآخر.

وأضاف أن التعصب والمبادرة ليس لهما علاقة بمباراة الأهلي والزمالك فقط، موضحا: «رحنا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واتفقنا على إطلاق مبادرة في ظل حالة الشحن من مجالس الأندية قبل المباراة للوصول إلى هدف محدد وهو نبذ التعصب والخروج بالمباراة بالشكل اللائق والعمل على ترسيخ مبدأ لا للتعصب بين جمع أبناء الوطن خاصة في ظل قيادة تعمل من أجل مصر ووجود حالة تأييد بين الإعلام المصري لدعم المبادرة والعمل على نجاحها بجميع رموز الإعلام في مصر».

وأعلن الدكتور أشرف صبحي قائلا: «نستطيع تنظيم بطولة إفريقيا غدا ونتقدم لتنظيم بطولة كأس العالم والحديث عن ذلك ليس أحلام وإنما من واقع مؤشرات وبيانات، فلدينا الطرق والخبرات في الجامعات والفنادق على أعلى مستوى وشبكات التواصل ممتازة، وبهذه المؤشرات نظمنا أكبر وأفضل دورة إفريقية على الإطلاق عام 2019، وأبهرنا العالم، واستضافة الأحداث الرياضية رسالة استقواء من الدولة للجميع ولدينا 6 استادات و11 استادا تدريبيا ولدينا خبرات كبيرة والبطولة لقيت مشاهدة من 2 مليار على مستوى الجامعة، كما ننظم بطولة العالم لكرة اليد ومصر ستمتلك 4 صالات على أعلى ما يمكن».