شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك بدر بالسويس» تضبط محاولة تهريب كمية من دخان السجائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال جمرك صادر بدر بالسويس، برئاسة حمدى الشاطر، مدير مجمع الصادر، من ضبط محاولة تهريب كمية من دخان السجائر بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1978 ولائحة القواعد المنفذة.

ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول الرسائل المصدرة بجمرك صادر بدر، تم الاشتباه في مشمول البيان الجمركي رقم 1929 صادر نهائي بتاريخ 2020/11/22 والمصدرة إلى فلسطين عن طريق العوجة باسم «شركة ا. للتوريدات» والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 26 طرد أدوات وأوان منزلية بوزن 35 طنا.

وبالعرض على محمد مهران، مدير إدارة الحركة، قرر تشكيل لجنة من سيد أنور، مشرف الحركة، ومحمد أمين، مأمور الحركة، وحنان حميد، وإسلام شوقي، وأحمد فتحي، بحضور خالد أحمد بمكافحة التهريب الجمركي، ومحمود حشيش، بالأمن الجمركي، لكشف ومعاينة المشمول، وبفتح إحدى ترابيزات المكواة تبين وجود كمية من دخان السجائر، وتم فحص وجرد المشمول بالكامل، فتبين وجود 175 كيلوجراما من دخان السجائر.. وتبلغ قيمة التعويضات المستحقة 245 ألف جنيه.

وقرر أحمد أبوالحسن، رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المشمول.

يأتي هذا تنفيذًا لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.