شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: تقديم دعم شهري ٢٠٠٠ جنيه لـ«الحاجة عزيزة» وترميم منزلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ببحث حالة السيدة عزيزة محمد مجدي من قرية كفرالدوار بمركز الباجور محافظة المنوفية والتى تبلغ من العمر ٣٨ عاما وتعانى من مرض داء الفيل حيث يزيد وزنها على ٣٠٠ كجم، وجهت السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتقديم دعم شهري للسيدة تبلغ قيمته ٢٠٠٠ جنيه، بالإضافة إلى تحمل مصروفات تعليم نجلتها إسراء التي تبلغ ٧ أعوام، وتوفير تدريب مهني لنجلها أحمد وإلحاقه بفرصة عمل.

كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعي ترميم منزل السيدة عزيزة وتأثيثه كاملًا، بالإضافة إلى تقديم كل الإعانات الموسمية للسيدة عزيزة ونجليها، موجهة في الوقت ذاته ببحث الحالات المماثلة من مرضي داء الفيل.

وكانت إحدي وسائل الإعلام قد نشرت استغاثة السيدة عزيزة، ربة منزل، والتي تعاني من مرض «داء الفيل»، ووزنها وصل إلى 300 كيلوجرام، حيث طالبت بدعم الدولة للعبور من أزمتها المرضية.