«كاريتاس مصر»: مارثون افتراضي للمشاركة في فاعليات مناهضة العنف ضد المرأة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت جمعية كاريتاس مصر على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاركتها ضمن فعاليات الاحتفال بال١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، سيقوم قطاع اللاجئين بكاريتاس مصر بمحافظة الإسكندرية بتنظيم مسابقة جري افتراضية نظراً لظروف الوباء، وذلك من خلال تسجيل كل متسابق باكمال المسابقة منفرداً في أي مكان بالجمهورية للمحافظة على التباعد الاجتماعي من يوم ٢٥ نوفمبر إلى ٦ ديسمبر، ويتم التسجيل على تطبيق (pacer ) الرياضي الذي دشنت عليه الجمعية جروب لمتابعة المشاركين وهم من جميع الجنسيات والفئات العمرية، من خلال كود خاص بالمسابقة، على أن يكون الحد الأدني لمسافة الجري في خلال ١٢ يوم هي ٢٢ كيلومتر. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم ٧ ديسمبر بأكثر مسافة جري ويتم بعدها توزيع جوائز قيمة على أصحاب المراكز الثلاث الأولى.

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