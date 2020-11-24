شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشهد إزالة سوق التونسي العشوائي بالخليفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أعمال إزالة سوق التونسي القديم بحي الخليفة، والتي تتم في إطار توجيهات القيادة السياسية بالقضاء على الأسواق العشوائية. وأكد محافظ القاهرة، أن سوق التونسي القديم الذي يضم أسواق عشوائية يوجد به مئات العشش من البوص والأخشاب والأقمشة، مما يمثل خطر كبير على حياة المواطنين وممتلكاتهم نتيجة تكرار اندلاع الحرائق بها لعدم توافر عوامل الأمان، وما تتضمنه من منتجات سريعة الاشتعال. الوضع في مصر

اصابات 113,381

تعافي 101,981

وفيات 6,560

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