شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنوفية»: بدء مقابلة المتقدمين لشغل وظائف إشرافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء عماد رشاد السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية يرافقه راغب بليغ راغب مدير عام الشؤون القانونية بديوان محافظة المنوفية، وحضور ورئاسة أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، ورئيس لجنة المقابلات الشخصية للمعلمين المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية بلجنة القيادات عن العام الدراسي الحالي في يومها الأول بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية.

ضمت لجنة المقابلات في عضويتها الدكتور حسن الخولى رئيس مجلس الامناء ويذكر أن عدد المتقدمين للمقابله الشخصية اليوم يبلغ٢٢٢ معلما.