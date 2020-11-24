شكرا لقرائتكم خبر عن «موصومون مدى الحياة».. العراقيون النازحون في حلقة مفرغة من الانتهاكات بسبب الدواعش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«ليس هناك ما هو أشد ولا أخطر من أن يصفكَ أحدهم بأنك «داعشي»، فهذه الكلمة كفيلة بالقضاء عليك في العراق .

أصبح آلاف النازحين العراقيين المشتبه في صلاتهم مع الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم تنظيم «الدولة الإسلامية»، والذين سبق أن تعرضوا للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة، عرضة لمزيد من المخاطر، نظراً لمضي السلطات العراقية قُدماً في إغلاق مخيمات النازحين، بالرغم من شتى العقبات التي تعترض عودتهم بشكل آمن وكريم ومستدام، حسبما منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد اليوم الثلاثاء .

وكشف التقرير الصادر بعنوان «موصومون مدى الحياة: العراقيون النازحون في حلقة مفرغة من الانتهاكات والمعاناة»، كيف تواصل سلطات الحكومة العراقية المركزية، وكذلك حكومة إقليم كوردستان، وصم النازحين المشتبه في صلاتهم مع تنظيم «الدولة الإسلامية»، مشيرا إلى أنها تمنع أو تعوق حصولهم على الوثائق المدنية، التي تعتبر ضرورية للتوظيف والتعليم، وتلقي الخدمات والمزايا التي تقدمها الدولة، وكذلك لحرية التنقل، في حين لا يزال أفراد ألاف العائلات في شتى أنحاء العراق يجهلون مصير ومكان ذويهم الذين اختفوا.

ولفت التقريرأن السلطات العراقية استمرت خلال الأسابيع الماضية في إغلاق مخيمات النازحين، فأغلقت حتى الآن مخيمات في بغداد، وفي محافظتي نينوى وكربلاء، بالإضافة إلى مخيمات أخرى، محذرا أن ذلك من شأنه أن يعرض آلاف النازحين للخطر الذين انتهى بهم المطاف بالعيش في ملاجئ محفوفة بالخطر، أو تتم إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية بالرغم من مخاوف بعضهم بأنهم لن يكونوا في أمان هناك.

أكراد فى مظاهرة للمطالبة بخروج القوات التركية المعتدية من شمال العراق - صورة أرشيفية

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه «يجب على السلطات العراقية وحكومة إقليم كوردستان معالجة مسألة العقاب الجماعي المستمر للنازحين الذين يشتبه في أن لهم صلات مع تنظيم»الدولة الإسلامية«، باعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من أي خطة وطنية لإغلاق المخيمات، التي تعتبر حالياً الملاذ الوحيد لآلاف الأشخاص، مشددة على السلطات العراقية أن تضمن ألا يتعرض أي شخص للعقاب بسبب جرائم الآخرين، وأن بإمكان جميع العراقيين الحصول على الوثائق المدنية، وأن يتم الإفصاح عن مكان الأشخاص المختفين. وينبغي أن تُتاح للنازحين داخلياً فرصة حقيقية للاختيار فيما يخص مستقبلهم، وأن تتم أي عمليات إعادة للنازحين بشكل كريم وآمن ومستدام».

وتستند النتائج التي توصلت لها المنظمة إلى بحوث عن بُعد وبحوث ميدانية أُجريت خلال الفترة من نوفمبر 2018 إلى أكتوبر 2020، حيث أجرت المنظمة مقابلاتٍ فردية مع 119 من النازحين داخلياً، وزارت سبعة من مخيمات النازحين داخلياً، كما أجرت مقابلات مع 15 من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، ومع مسؤولين في هيئات الأمم المتحدة. ووثَّقت المنظمة حالات 67 شخصاً، بينهم 61 رجلاً وثلاث نساء وثلاثة صبية كانوا دون سن الثامنة عشرة وقت القبض عليهم، ممن قُبض عليهم للاشتباه في أن لهم صلات مع تنظيم «الدولة الإسلامية» ثم تعرضوا للاختفاء بين عامي 2017 و2019 على أيدي قوات الجيش العراقي وقوات الأمن العراقية.

ونبهت إلى الأشخاص المشتبه في صلاتهم مع تنظيم «الدولة الإسلامية»، وكذلك أقاربهم الذين يتعرضون للوصم والعقاب على حد سواء، لطالما واجهوا عقبات شتى في استخراج أو تجديد أو استبدال الوثائق المدنية، موضحة أن أفراد قوات الأمن المتواجدون في مديريات الأحوال المدنية دأبوا على مضايقة وترهيب أولئك الأشخاص، الذين قال كثيرون منهم إنهم لن يحاولوا مرة أخرى الحصول على وثائقهم المدنية لكي يتجنبوا تلك المعاملة.

و قالت :«من شأن قيام السلطات بوصم شخصٍ ما بأنه مُشتبه في انتمائه إلى تنظيم الدولة الإسلامية أن يجعله عُرضة للعنف، أو للنزوح مرة أخرى، أو لعوائق أخرى تحول دون تمتعه بمستقبل آمن، حتى وإن كان قد صدر حكم ببراءته من ارتكاب أي جريمة.»

وأعرب جميع الرجال والصبية الذين أُفرج عنهم من الحجز في إقليم كوردستان العراق، ممن تحدثوا إلى منظمة العفو الدولية، عن تخوفهم من أن يُعاد اعتقالهم مجدداً على أيدي قوات الأمن التابعة للحكومة العراقية المركزية.

وأكدت المنظمة بأن أنشطة تنظيم الدولة الإسلامية لا تزال تشكل خطراً على أرواح المدنيين في العراق حالياً. كما تقرُّ المنظمة بالتحديات الكبيرة التي تواجهها حكومة إقليم كوردستان والسلطات العراقية، وبواجبهما في حماية أمن جميع المدنيين في أراضيهما، وفي ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات من أفراد تنظيم «الدولة الإسلامية». إلا إن منظمة العفو الدولية لا تزال تشعر بالقلق البالغ بشأن تقاعس السلطات عن إجراء محاكمات عادلة للمشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «الدولة الإسلامية»، على نحو يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وبدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام، وكذلك بشأن تقاعسها عن محاسبة أفراد قوات الأمن العراقية، أو قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كوردستان، المسؤولين عن ارتكاب جرائم معترفٍ بها دوليا.