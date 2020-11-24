شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 457 طن قمامة من مدينة القنايات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالدور الذي تقوم به وحدة التدخل البيئي السريع وتنفيذها عدد من الحملات المتعاقبة بمراكز ومدن المحافظة، لرفع تلال القمامة وتهيئة جو بيئي صحي ونظيف، وتفريغ النقاط الوسيطة والقضاء على مقالب القمامة العشوائية المتخللة المناطق السكنية والتي تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين، ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة للحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري والجمالى للمحافظة، وكإجراء إحترازي ووقائى ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الإحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية إرتداء الكمامات والقفازات على جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.

وفى هذا الإطار قامت وحدة التدخل البيئي السريع برئاسة فخري عبدالعزيز، مستشار المحافظ لشئون النظافة والتجميل، وإشراف المهندس محمد صلاح، مسؤول وحدة التدخل البيئي السريع، برفع 457.5 طن قمامة من مدينة القنايات، بواقع 20 نقلة، وذلك باستخدام 12معدة ما بين 2 لودر، و10سيارات قلاب، لتوصيلها للمدفن الصحي بالخطاره.

وتم التنبيه على الأهالي بعدم إلقاء القمامة بقطع الأراضى الفضاء، والتنبيه على أصحابها بتسويرها حفاظاً عليها حتي لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخرى، تتسبب في إنتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطنين.