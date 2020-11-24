شكرا لقرائتكم خبر عن تخليدا لذكرى محسن عادل.. محافظ الفيوم يفتتح قرية السدح بعد إعادة إعمارها غداً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قرية السدح بالمحافظة، بعد أن قامت مؤسسة صناع الخير ومؤسسة جود الخيرية بإعادة إعمارها تخليدا لذكرى الاقتصادي الراحل محسن عادل .

وقال هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، إن افتتاح قرية السدح غدا بالفيوم جاء بعد إعادة إعمارها وتطويرها، كصدقة جارية على روح الاقتصادي الراحل محسن عادل، وتخليدا لذكراه وترجمة حية لفكره الاقتصاد التنموي .

وأضاف أن الاحتفالية ستكون بحضور محافظ الفيوم وعدد كبير من الشخصيات العامة من محبي الراحل محسن عادل، وتتضمن تسليم عدد 25 منزل بعد إعادة إعمارها بشكل كامل وفرشها بأثاث حديث ثلاث غرف وثلاجة وبوتجاز وغسالة ومطبخ، بالإضافة إلى تسليم عقود توصيل مياه الشرب النقية لعدد 25 منزل بالقرية بعد تنفيذ التوصيل وتركيب العداد .

ولفت أيضا إلى أنه سيتم تسليم عدد 22 مشروع تنموي صغير للأسر الأكثر احتياجا لتأمين دخل شهري لها وهذه المشروعات تنوعت بين 10 مشروعات رأس ماشية (بقرة عشار لكل أسرة ) و9 مشروعات أغنام ( 3 إناث أغنام عشار لكل أسرة ) و2 تروسكل و1 ماكينة خياطة حديثة و1 محل بقالة.

يذكر أن مؤسسة صناع الخير قد قامت سابقا بإعادة إعمار وتطوير قرية دار السلام بالفيوم وتم افتتاحها أكتوبر الماضي وتم العمل فيها من خلال أربع محاور رئيسية، الاهتمام بالقطاع الصحي وتوفير مصادر دخل للأهالي وتوفير بيئة معيشية للأهالي والعودة بالقرية إلى فكرة القرية المنتجة بمنتج واحد من خلال انشاء مصنع صغير داخل القرية يستوعب كل أهالي القرية القادرين على العمل.

الجدير بالذكر أن الاقتصادي الراحل محسن عادل كان أصغر من شغل رئيس هيئة الاستثمار بعد توليه في يوليو 2018، ولمدة عام، وشغل أيضا عدة مناصب سابقة لذلك منها عضواً بمجلس إدارة البورصة عن قطاع الصناديق، عضواً باللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، نائباً لرئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، نائب رئيس البورصة المصرية. كما تم اختياره عضواً بالمجلس الرئاسي الاستشاري للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، ورحل عن عالمنا في يونيو الماضي .

تخليدا لذكري رئيس هيئة الاستثمارالسابقم محافظالفيوم يفتتح قرية السدح بعد إعادة إعمارها غدا

تخليدا لذكري رئيس هيئة الاستثمارالسابقم محافظالفيوم يفتتح قرية السدح بعد إعادة إعمارها غدا

تخليدا لذكري رئيس هيئة الاستثمارالسابقم محافظالفيوم يفتتح قرية السدح بعد إعادة إعمارها غدا