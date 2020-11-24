شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح فعاليات الدورة التدريبية لتطبيقات النانو تكنولوجى بمعهد بحوث أمراض النبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح الدكتور محسن أبورحاب، وكيل معهد بحوث أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية فعاليات الدورة التدريبية بعنوان «التطبيقات المتقدمة النانو تكنولوجي في مجال مكافحة الأمراض النباتية والنقل الجينى داخل النبات» والتى تستمر لمدة ه أيام.

وقال الدكتور محسن ابورحاب، وكيل المعهد لشؤون الارشاد والتدريب والمنسق العام للدورة، إن الدورة سوف تتناول العديد من الموضوعات الهامة والمتعلقة بتطبيقات النانو تكنولوجي في مجال أمراض النبات، لافتا إلى أن الدورة سوف يحاضر فيها نخبة من شباب الباحثين الواعدين في مجال النانوتكنولوجي، ومنهم الدكتور محمد احمد الشاروني والدكتور ايمن يسري والدكتور ة سوزان عيد الأبيض.

وأشار «أبورحاب»إلى أن موضوعات الدورة سوف ترتكز على عدة محاور أهمها التعريف بعلم النانوتكنولوجي واهميتة والطرق المختلفة المستخدمة في تحويل المواد إلى صورة نانونية وكيفية استخدامها في مكافحة الأمراض النباتية والطرق المختلفة للنقل الجيني داخل النبات. وأوضح وكيل المعهد أنه ونظرا للإقبال الكبير على حضور هذه الدورة ولأهميتها العلمية فقد تقرر اقامتها على مدار أسبوعين بحيث يقوم عليها عدد كبير من المتدربين والباحثين من الجامعات المختلفة، ومن بينها جامعتى الفيوم والزقازيق فضلا عن خبراء من وزارة العدل ومراكز ومعاهد البحث العلمي المختلفة وعددهم نحو 42 باحث .

وأضاف الدكتور محسن أن برنامج الدورة سوف يشمل التدريب العملي على استخدام الأجهزة المختلفة لتحويل المواد إلى صورة نانونية، مشيرا إلى أنه سيتم اقامة هذه الدورة مرة أخرى قريبا مع الأخذ في الاعتبار اتباع كافة الاحتياطات الكاملة للتباعد الاجتماعي وتعقييم قاعات المحاضرات والمعامل واستخدام الكمامات للوقاية من فيروس كورنا .

و«نوه» إلى أن الدورة تقام تحت اشراف الدكتور أشرف السعيد، مدير المعهد والدكتور محسن ابورحاب وكيل المعهد لشؤون الارشاد والتدريب والمنسق العام للدورة .