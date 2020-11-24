محافظ المنوفية يوقع عقد أول مدرسة دولية بإجمالي استثمارات مليار و600 مليون جنيه

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وقع اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم، عقد أول مدرسة دولية بنظام حق الانتفاع بجملة استثمارات بلغت ما يزيد عن مليار و600 مليون جنيه طوال مدة التعاقد مع إحدي الشركات الرائدة في مجال التعليم مشيرا إلى أنها أول تجربة فريدة من نوعها لتنمية الموارد الذاتية للمحافظة، بحضور محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة والاستاذ محمد عبدالمرضى نصر رئيس مجلس ادارة شركة تفكير لخدمات التعليم والتدريب والمستشار القانوني للمحافظة والمستشار الهندسي وممثلي الإدارة المالية .

وقال محافظ المنوفية أنه تم تخصيص 5200 متر أرض فضاء بنطاق حي شرق شبين الكوم لإقامة مدرسة دولية عليها وفق أحدث النظم والوسائل التعليمية تدر دخلا للمحافظة يقدر بما يزيد عن مليار و600 مليون جنيه، ويتضمن العقد تحمل الشركة كافة التكاليف المادية اللازمة للإنشاءات وتجهيزات التشغيل وبعد انقضاء فترة الانتفاع تؤول ملكية العقارات والمشروع وتجهيزاته لديوان عام المحافظة بدون مقابل، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية في عملية الطرح والمزايدة وفقا لأحكام القانون في هذا الشأن .

يأتي هذا في إطار اهتمام محافظ المنوفية بتحسين مناخ التعليم وتطوير العملية التعليمية والنهوض بها وتخريج كوادر قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي وبهدف تنمية الموارد الذاتية للمحافظة وتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة بما يعود بالنفع العام على مواطنيها، هذا وقد تبادل الطرفان الدروع . الوضع في مصر

اصابات 113,381

تعافي 101,981

وفيات 6,560

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