انطلاق قوافل «أيامنا الحلوة» لتوعية المواطنين بتنظيم الأسرة في أسوان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أطلقت مديرية الصحة الشؤون الصحية باسوان، تحت رعاية الدكتور «ايهاب عماد حنفي» وكيل وزارة الصحة باسوان , سلسلة قوافل طبية تحت اشراف الدكتو محمد عبدالمنعم سرور وكيل المديرية ومدير ادارة تنظيم الاسرة , وذلك ضمن فعاليات مبادرة «أيامنا الحلوة» على مستوى الإدارات الصحية بمراكز دراو وكوم أمبو ونصر النوبة والتى تهدف إلى التوعية بالقضية السكانية وأهمية تنظيم الأسرة وذلك في الفترة من يوم 23 وحتى يوم 25 نوفمبر الجارى.

ومبادرة «أيامنا الحلوة» تعمل على محورين، أولهما خدمي ويشمل إتاحة وتوفير الخدمات الطبية ووسائل تنظيم الأسرة في المناطق البعيدة والنائية والأكثر احتياجا، أما المحور الثاني فهو توعوي يشمل تقديم ندوات ولقاءات تثقيف وتوعية باستخدام الأساليب المناسبة لطبيعة وفكر الأهالي في كل منطقة. الوضع في مصر

اصابات 113,381

تعافي 101,981

وفيات 6,560

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