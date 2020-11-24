شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق مريضة "داء الفيل" بعد استجابة الرئيس لطلب علاجها: "السيسى نصير الغلابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، علاج "السيدة عزيزة"، ربة منزل تعانى من مرض "داء الفيل"، ووزنها وصل إلى 300 كيلوجرام، بعد استغاثتها المنشورة فى جريدة "الوطن"، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "عزيزة 300 كيلو بسبب داء الفيل: "نفسى الدولة تساعدنى أعدى المحنة".

وقال محمود شقيق السيدة عزيزة، إنه فوجئ باتصال من مسئولى وزارة الصحة، وأبلغوه باستجابة مؤسسة الرئاسة بعلاج شقيقته ونقلها لإحدى المستشفيات بمحافظة المنوفية.

وأضاف شقيق السيدة، أن "عزيزة " تعانى من مرض داء الفيل، بعد وفاة زوجها فى حادث قطار، وأنها تعانى من عدة جلطات فى رجلها، مؤكدا أن استجابة الرئيس كان بمثابة طوق نجاة لشقيقته ورجوعها للحياة مرة أخرى.

وقال شقيق السيدة: "شكرا يا سيادة الرئيس وربنا يباركلك فى عيالك وينجيك ويحميك ويكفيك شر ولاد الحرام".

كما أكد أن الفرحة عمت أرجاء المنزل، بل القرية بالكامل، مضيفا: "كل الدعم ليك ياريس، وربنا يبارك فى صحتك، وتحيا مصر تحيا مصر"، و"الرئيس السيسى نصير الغلابة".

وأضاف أن الرئيس هو الداعم الأول لسيدات مصر، وإنسانيته تسبق أى شئ.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وجّه بعلاج "السيدة عزيزة"، ربة منزل تعانى من مرض "داء الفيل"، ووزنها وصل إلى 300 كيلوجرام، بعد استغاثتها المنشورة فى الصفحة الأولى من عدد جريدة "الوطن"، اليوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر.

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسى مسؤولى وزارة الصحة والسكان بعلاج "السيدة عزيزة"، ليتمّ نقلها إلى مستشفى "سرس الليان"، لتقييم حالتها الصحية، وإجراء التدخلات العلاجية اللازمة لها، ووجه الرئيس بتقديم كامل الرعاية الاجتماعية لأسرة السيدة عزيزة، حيث تعول 3 أولاد ولا تستطيع تحمل نفقات العلاج وتعليم أبنائها.

وعزيزة ابنة مركز الباجور بالمنوفية، تبلغ من العمر 38 عامًا فقط، قضت الست سنوات الأخيرة منها تحت وطأة العلاج، ولكن الظروف المالية اضطرتها للخروج من المستشفى وعدم استكمال علاجها، ولم تقف المأساة عند هذا الحد وإنما أيضا تجلس فى بيت عائلتها برفقة 7 من أفراد الأسرة، وقد كبر جسمها وأصبحت عاجزة على أن تحمله، حتى تخطى وزنها 300 كيلو، نتيجة المرض النادر الذى أصابها.

عزيزة محمد

الرئيس يوجه بعلاج عزيزة محمد