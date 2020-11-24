شكرا لقرائتكم خبر عن معمرة 105 سنوات تشارك فى جولة الإعادة لانتخابات النواب بأسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت مدينة البصيلية بمحافظة أسوان، للمرة الثانية خلال جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب مشاركة معمرة تبلغ من العمر 105 سنوات للإدلاء بصوتها.

وقدم رجال الشرطة المساعدة للناخبة المعمرة "بدور حسن" البالغة من العمر 105 سنوات، أثناء مشاركتها فى الانتخابات ودخولها اللجنة بمدينة البصيلية التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

وكانت مدينة البصيلية أيضا شهدت اليوم، حضور أكبر معمرة للجان الانتخابات، حيث استقبلت لجنة رقم 94 بمدرسة الزويدية الإعدادية بنجع الزويدية بمدينة البصيلية بمركز إدفو محافظة أسوان، حضور أكبر ناخبة معمرة تبلغ من العمر 111 سنة، للإدلاء بصوتها فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب.

وحضرت المعمرة فاطمة عيسى منصور، وشهرتها "أم خميس" والبالغة من العمر 111 سنة، برفقة ابنها وحفيدها إلى مقر لجنتها الانتخابية رقم 94 مدرسة الزويدية الإعدادية بمدينة البصيلية، للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية والإدلاء بصوتها، وبادر رجال الشرطة إلى تقديم المساعدة لها وتوفير كرسى لتجلس عليه.

وخرج المستشار رئيس اللجنة خارج مقر اللجنة لمساعدة الناخبة المعمرة للإدلاء بصوتها فى مكانها الذى تجلس فيه خارج اللجنة نظرا لظروف سنها وصحتها.

يشار إلى أن محافظة أسوان، يبلغ إجمالى عدد اللجان الفرعية بها 373 لجنة، تستقبل نحو مليون و39 ألف و51 ناخب وناخبة، بينما يتم تقسيم الدوائر بمحافظة أسوان، فى انتخابات مجلس النواب المقبلة 2020 ، على النحو التالى: مخصص لها 5 مقاعد فردى ومقسمة إلى 4 دوائر هى: الدائرة الأولى مقرها قسم أول أسوان، ومكوناتها الإدارية مراكز أسوان، ودراو، وأقسام أول أسوان وثان أسوان وأسوان الجديدة، وعدد المقاعد بها 2 ، والدائرة الثانية مقرها مركز كوم أمبو، ومكوناتها الإدارية مركز كوم أمبو، وعدد المقاعد 1 ، والدائرة الثالثة مقرها مركز نصر النوبة، ومكوناتها الإدارية مركز نصر النوبة، وعدد المقاعد 1 ، والدائرة الرابعة مقرها مركز إدفو، ومكوناتها الإدارية مركز ادفو، وعدد المقاعد 1 .

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.



معمرة 105 سنوات تشارك فى انتخابات البرلمان بأسوان



السيدة المعمرة