شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البريطانى: قلقون للغاية من تطورات النزاع فى إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، عن قلقل بلاده البالغ من تطورات النزاع فى إقليم تيجراى الإثيوبي، وقال راب فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام مرئية: "قلقون للغاية من تطورات النزاع في إثيوبيا".

فى غضون ذلك، قال مسؤول من مقر الأمم المتحدة في نيويورك ووثيقة اطلعت عليها وكالة الأنباء "رويترز" إن مجلس الأمن التابع للمنظمة سيجري محادثات غير رسمية اليوم الثلاثاء بشأن الصراع الدائر في إقليم تيجراي في إثيوبيا في إشارة على تنامي القلق الدولي من الوضع هناك.

وأفادت الوثيقة بأن جنوب أفريقيا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأفريقي ستطلع المجلس على الوضع وعلى الجهود الدبلوماسية الجارية في أفريقيا لخفض التصعيد في الحرب الدائرة منذ ثلاثة أسابيع.