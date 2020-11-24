شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: السواحل الغربية تتأثر بكتلة رطبة.. وأمطار على مطروح والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السواحل الغربية تتأثر اليوم بكتلة شرقية رطبة تعمل على تكوين السحب المتوسطة والمنخفضة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يصاحب ذلك سقوط الأمطار على مناطق من مطروح والإسكندرية كما يسود طقس معتدل على كافة الانحاء بارد ليلا.

ويشهد اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحا وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس.

ويسود طقس معتدل على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من الإسكندرية والسلوم ورشيد وبلطيم، وأمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من الصبغة ومطروح.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.