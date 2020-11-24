شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تسير 50 رحلة خارجية وداخلية وشحن غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تسير مصرللطيران غدا الأربعاء ٢٥ نوفمبر ٣٨ رحلة جوية إلى كل من دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، بغداد، الدمام، لندن، باريس، امستردام، روما، نيويورك، ميلانو، جدة، المدينة المنورة، الرياض، عمان .
كما تسير ٩ رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و٣ رحلات شحن جوي لنقل البضائع، جميع هذه الرحلات أكثر من ٤٣٠٠ راكب.
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الوضع في مصر
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اصابات
113,381
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تعافي
101,981
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وفيات
6,560
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