شكرا لقرائتكم خبر عن «مشروع سلمى».. حفلة ببيت الهراوي السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقيم بيت العود العربي«الهراوي» التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية- في السابعة والنصف مساء يوم السبت 28 نوفمبر 2020، حفل عازفة العود «سلمى مختار»، بعنوان «مشروع سلمى»، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

يُعد «مشروع سلمى» تجربة جديدة لإعادة إحياء التراث العربي بشكل مُعاصر من خلال حوار آلة العود والآلات الموسيقية المختلفة، حيث تقدم «سلمى» باقة من أشهر المقطوعات الموسيقية والأغاني على آلة العود لكبار أعلام الفن العربي والمصري منها أعمال العمالقة: «أم كلثوم»، «عبدالحليم حافظ».. وغيرهم، بالإضافة إلى أعمال الفنان الكبير «نصير شمه»، وبعض مؤلفاتها الموسيقية الخاصة.

تخرجت«مختار» في كلية الإعلام، ثم التحقت ببيت العود العربي وتخرجت منه وبدأت مشوارها الفني من خلال بيت العود العربي.

يُذكر أن بيت العود العربى٬ يعد أول مدرسة متخصصة في تعليم العزف على آلة العود، والبزق، والماندولين، وباقى الوتريات تحت إشراف الفنان العربى الكبير نصير شمه.