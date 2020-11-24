إعادة تأهيل ورفع كفاءة طريق «عليه هانم» في كفر شكر (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر اعادة تمهيد ورفع كفاءة طريق «عليه هانم»بقرية المنشاه الكبرى واعادة تاهيلة نتيجة اعمال الحفر به لادخال المرافق بالقرية اضاف رئيس المدينه ان الاجهزة التنفيذيه قامت باعمال التمهيد ورفع كفاءة الطريق بمعدات مجلس المدينة تسهيلا على المواطنين بإشراف محمد غنيم نائب رئيس مجلس المدينة للقرى وقال رئيس المدينة أن حملات تمهيد وتسوية الشوارع والطرق للمواطنين مستمرة بكافة الوحدات المحلية مع رفع الكفاءة لتسهيل الحركه وفى السياق دشنت الوحده المحليه لمركز ومدينة كفر شكر حمله لزراعة الاشجار بطريق داير الناحية بقرية البقاشين وكفر الولجا واستهدفت الحمله زراعة الأشجار بهدف الحفاظ على المنظر الجمالي والحضارى واكد رئيس المدينه أننا نعمل على الاهتمام الدائم بكافة الخدمات والمرافق التي تقدمها الدولة للمواطنين في كافة قرى الوحدات المحلية. تمهيد طريق عليه هانم تمهيد طريق عليه هانم تمهيد طريق عليه هانم الوضع في مصر

اصابات 113,381

تعافي 101,981

وفيات 6,560

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