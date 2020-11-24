شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: غرفة العمليات لم تتلق شكاوى أو بلاغات بجولة إعادة «انتخابات النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الثلاثاء، أعمال اللجان الانتخابية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، خلال فعاليات يومها الثاني، والتي بدأت في الموعد المقرر لها في التاسعة من صباح اليوم.

وأشار إلى أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلقى أي بلاغات أو شكاوى بشأن سير العملية الانتخابية، وأن الأمور تسير بشكل طبيعي في اللجان الانتخابية، والبالغ عددها 202 لجنة، داخل 80 مركز انتخابي، حيث تُجرى العملية الانتخابية بالدائرة الثالثة لمراكز ومدن البدرشين والعياط، مؤكدًا على المتابعة المستمرة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، والتي تتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز المختصة، مشيرًا إلى التعامل الفوري مع أية أحداث طارئة حرصًا على سير العملية الانتخابية في سهولة ويسر دون أية معوقات.

ودعا المحافظ المواطنين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة، والبالغ عددهم 625913 مواطنًا، إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية للوطن.

وأضاف المحافظ أن هناك تفعيل مستمر للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، مشيرًا إلى تكليف رؤساء المراكز المختصة والطب البيطري للاستمرار في التطهير والتعقيم للجان الانتخابية، بالإضافة إلى تكليف قطاع الصحة والقائمين على العملية الانتخابية بتوعية المواطنين المتوافدين على اللجان الانتخابية، والالتزام بارتداء الكمامات، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، إضافة إلى التمركزات المنتشرة لسيارات الإسعاف والإطفاء أمام اللجان للتجاوب فورًا مع أية طوارئ، والتشديد على تنظيم عمليات الدخول والخروج من اللجان وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة حرصًا على سلامة الجميع.