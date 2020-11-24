شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنيا»: ورشة عمل للتعريف بنظم التقييم والمراجعة للمعامل والمحطات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس ادارة شركة مياه المنيا والعضو المنتدب، أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بالاهتمام بقطاع المعامل والجوده وتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن، فقد تم عقد ورشة عمل بعنوان التعريف بنظم التقييم والمراجعة الداخلية لمعامل ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا
وأضاف «الشهاوي»، أن اللقاء مع ممثلي الادارة العامة للجودة وشؤون البيئة بالشركة القابضة تناول مناقشة نظم التقييم والمراجعة المتبعة من قبل الجهات الرقابية المختلفه والاجراءات المطلوبة لتحسين جودة الخدمة للجمهور.
وأكد «الشهاوي» أن الشركة تسعى للنهوض بمستوى الخدمة بكافة القطاعات داخل الشركة وذلك للوصول لرضا المواطن المنياوي.
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