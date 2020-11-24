شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة كسر خط مياه الشرب في «كفر الفقهاء» بطوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في القليوبية إصلاح خط المياه المغذى لقرية كفر الفقهاء دائرة مركز طوخ بعد حدوث كسر مفاجىء به ادى إلى غرق عددا من الشوارع بالمياه وقطع المياه عن القرية. حيث اعطى المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس ادارة الشركه تعليمات بسرعة تحرك فرق الاصلاح والصيانه لمكان العطل وتم كسح المياه واصلاح العطل واعادة المياه للقرية مرة أخرى. اصلاح خط مياه قرية كفر الفقهاء اصلاح خط مياه قرية كفر الفقهاء اصلاح خط مياه قرية كفر الفقهاء الوضع في مصر

اصابات 113,381

تعافي 101,981

وفيات 6,560

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