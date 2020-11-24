شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية ومدير الأمن يتقدمان تشييع جثمان شهيد الواجب بمركز الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة تقدمها، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء إبراهيم عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة، تم تشييع جثمان الشهيد نقيب محمود عطية محمد، إبن قرية طحلة بردين بمركز الزقازيق، والذي أستشهد أثناء تأدية عمله بطور سيناء.

قدم المحافظ واجب العزاء والمواساة لأسره الشهيد، مؤكداً أننا لن ننسى شهداء الواجب والوطن ،وستظل ذكراهم خالدة في أذهاننا تقديراً لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعاً عن أمنه واستقراره.

كما أعرب محافظ الشرقية عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد ضحية الواجب، مؤكداً على أن دماء الشهداء من أبناء الوطن لن تضيع هباءاً، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة وأهل قريته الصبر والسلوان.

أشاد محافظ الشرقية بدور رجال الشرطة في حفظ الأمن والتصدي للعناصر الإجرامية، والقضاء على البؤر الإرهابية التي تهدد أمن وإستقرار البلاد.

وكان محافظ الشرقية ومرافقوه قد قاموا بأداء صلاة الجنازة فور وصول جثمان الشهيد لمسقط رأسه بقرية طحلة بردين بمركز الزقازيق، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأهالي القرية ،للمشاركة في تشييع جثمان شهيد الواجب والوطن ابن محافظة الشرقية.