شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «تنمية الريف المصري» يفتتح مقر البنك الزراعي بالمنطقة الخدمية بالمُغرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، صباح الثلاثاء، بزيارة ميدانية إلى أراضي الريف المصري الجديد بمنطقة المغرة، يرافقه علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حيث افتتح المقر المؤقت للبنك الزراعي المصري بالمنطقة الخدمية الأولى بالمغرة، والذي من المقرر أن يقوم من خلاله البنك بتقديم خدماته لعملائه من المنتفعين بأراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان، إلى أن يقوم البنك بتأسيسه مقره الدائم في منطقة المغرة.

وأكد «عبدالوهاب» أن افتتاح مقر البنك في المنطقة الخدمية بالمغرة، يأتي ضمن توجه الشركة لتطبيق فلسفة اللامركزية في تقديم خدماتها للمنتفعين بأراضي المشروع، حيث تتجه الشركة لتوفير مختلف الخدمات الرئيسية للمنتفعين الجادين في مناطق تواجدهم وبالقرب من مشروعاتهم ومنطقة عملهم، تيسيرًا عليهم دون إضطرارهم للتوجه إلى العاصمة أو للمقار الرئيسية بمحافظات أخرى للحصول على الخدمات، فكانت البداية بإقامة مقار إدارية لشركة تنمية الريف المصرى الجديد بمختلف الأراضى والمناطق التابعة للمشروع، فضلاً عن إقامة مناطق خدمية تستهدف تقديم الخدمات الأساسية للمنتفعين المتواجدين على الأرض، ولتدعم الشركة ذلك التوجه بتوفير مقرٍ لشركة إنارة للطاقة بالمنطقتين الخدميتين في كلٍ من المغرة وغرب غرب المنيا لتسهيل مهمة المنتفعين في الاستفادة من التعاقد الموقع بين «الريف المصرى الجديد» و«إنارة» نحو توفير الكهرباء للراغبين من المنتفعين بأراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان في مشروعاتهم التنموية وفق تعاقد مباشر بين المنتفعين الراغبين وشركة الطاقة، واليوم بدأ إيجاد سُبُل الإقراض والتمويل لمشروعات صغار المزارعين والشباب بموجب البروتوكول الموقع بين شركة تنمية الريف المصري الجديد والبنك الزراعي المصري.

وثمَّن اللواء عمرو عبدالوهاب، جهود علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري في السعي لتقديم كل خدمات البنك التمويلية لعملاء «الريف المصري الجديد»، والمشروع القومي للمليون ونصف المليون فدان، نحو التكامل بين الشركة والبنك في تقديم المزيد من التيسيرات وسبل الدعم والمساعدة لمنتفعي المشروع من أجل إنجاح مشروعاتهم ضمن مستهدفات المشروع في تحقيق شتى صور التنمية المستدامة المؤسَّسة على الزراعة، وبما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.

وكانت شركة تنمية الريف المصري الجديد قد وقعت بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي المصري يمكِّن المنتفعين بأراضي الريف المصري الجديد، ومشروع الـ1.5 مليون فدان من الحصول على حزمة من الخدمات التمويلية وفرص الحصول على القروض من البنك، حيث يشمل البروتوكول دراسة إنشاء فرع جديد للبنك بمناطق المشروع، لتسهيل عملية التواصل مع المستفيدين، ويقدم البنك بموجبه كل أنواع التمويلات المتوسطة والطويلة الأجل لتمويل الشراء والاستحواذ على الأصول الإنتاجية من آلات ومعدات وميكنة زراعية، ومحطات طاقة شمسية، وتمويل حفر الآبار، وطلمبات الرى، وشبكات رى عميقة وسطحية، ونظم الرى الحديثة، ما عدا تمويل شراء الأراضى، وما عليها من عقارات بالتخصيص، كما يشمل البرتوكول تمويل زراعة أشجار معمرة وأشجار فاكهة وخضر ونباتات عطرية وطبية، وتمويل وشراء رؤوس قطعان ماشية وأبقار محلية ومستوردة، وقطعان دواجن، وإنشاء مناحل، وإنشاء المزارع السمكية، وتمويل الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي والأسمدة.

اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى يفتتحان مقر البنك الزراعى المصرى بالمنطقة الخدمية الأولى بالمُغرة

اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى يفتتحان مقر البنك الزراعى المصرى بالمنطقة الخدمية الأولى بالمُغرة

اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى يفتتحان مقر البنك الزراعى المصرى بالمنطقة الخدمية الأولى بالمُغرة

اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى يفتتحان مقر البنك الزراعى المصرى بالمنطقة الخدمية الأولى بالمُغرة

اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى يفتتحان مقر البنك الزراعى المصرى بالمنطقة الخدمية الأولى بالمُغرة

اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى يفتتحان مقر البنك الزراعى المصرى بالمنطقة الخدمية الأولى بالمُغرة