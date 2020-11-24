شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يدين الإعتداء الإرهابي على محطة البترول بالممكلة العربية السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الهجوم الإرهابى الغاشم الذي استهدف محطة توزيع منتجات بترولية في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية .

وأكد مفتى الجمهورية في بيانه، اليوم الثلاثاء، أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية جميعها إلى زوال وستذهب جميع عملياتها الإجرامية التي ارتبكتها إلى مزبلة التاريخ.

ودعا مفتى الجمهورية، إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون العربى التام، في مواجهة العمليات والهجمات الإرهابية، التي تشنها الجماعات والتيارات الإرهابية التي تسعى لنشر العنف والخراب في المنطقة العربية.

كانت مصر، شددت على رفضها التام واستنكارها الشديد لمثل هذه الأعمال التخريبية الإرهابية التي تُرتكب ضد منشآت حيوية بالمملكة، وبما يستهدف أمن السعودية وكذا استقرار إمدادات الطاقة. وأعادت التأكيد على تضامنها ووقوفها بجانب السعودية فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها في مواجهة هذه الهجمات الجبانة المُشينة، وفي سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب وداعميه.