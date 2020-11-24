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شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم بورسعيد» ينظم جلسة تثقيفية تعريفية بأنشطة «التوكاتسو» اليابانية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، الجلسة التثقيفية التعريفية بأنشطة التوكاتسو اليابانية المنعقدة بقاعة المؤتمرات بديوان المديرية، بحضور علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام وخليل الطوبشى مدير إدارة التعليم الإبتدائى المركزى.
وأكد وكيل الوزارة خلال كلمته للحضورعلى ضرورة أن يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلى تنمية الشخصية والموهبة وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسئولية وهذا ما ينص عليه قانون الطفل المصرى وما يتسق مع رؤية مصر 2030.
وأشار باهى إلى أن تجربة المدارس المصرية اليابانية تحمل ثلاث ميزات رئيسية هى أن جوهر التعليم اليابانى يكمن في الشخصية المتكاملة للطفل وهو ما يتفق أيضًا مع هدف البرنامج التعليمى 2.0 الجديد حيث يهتم بتنمية القدرات الدراسية للطلاب وتنمية الأخلاق من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين وتحترم مشاعر الآخرين كما أن صيغة التعلم الجماعى تنمى مهارات التواصل مع الآخرين مؤكدًا أن مفتاح نجاح هذا المشروع هو المعلم معربا عن سعادته بلقاء الحاضرين ومثمنا بالدور الهام الذي يناط بهم متمنيا لهم التوفيق والنجاح.
حاضرت في الجلسة أمانى عبدالنبى منسق المدارس المصرية اليابانية ومسئول أنشطة التوكاتسو بالمحافظة وإستهدفت أعضاء توجيه الصفوف الأولى وأعضاء إدارة التعليم الإبتدائى المركزى وأقسامه بالإدارات التعليمية.
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