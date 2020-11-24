شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم بورسعيد» ينظم جلسة تثقيفية تعريفية بأنشطة «التوكاتسو» اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، الجلسة التثقيفية ‏التعريفية بأنشطة التوكاتسو اليابانية المنعقدة بقاعة المؤتمرات بديوان المديرية، ‏بحضور علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام وخليل الطوبشى مدير إدارة ‏التعليم الإبتدائى المركزى.‏

وأكد وكيل الوزارة خلال كلمته للحضورعلى ضرورة أن يهدف تعليم الطفل ‏بمختلف مراحل التعليم إلى تنمية الشخصية والموهبة وقدراته العقلية والبدنية إلى ‏أقصى إمكاناتها وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل ‏المسئولية وهذا ما ينص عليه قانون الطفل المصرى وما يتسق مع رؤية مصر ‏‏2030.‏

وأشار باهى إلى أن تجربة المدارس المصرية اليابانية تحمل ثلاث ميزات رئيسية ‏هى أن جوهر التعليم اليابانى يكمن في الشخصية المتكاملة للطفل وهو ما يتفق ‏أيضًا مع هدف البرنامج التعليمى 2.0 الجديد حيث يهتم بتنمية القدرات الدراسية ‏للطلاب وتنمية الأخلاق من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين وتحترم ‏مشاعر الآخرين كما أن صيغة التعلم الجماعى تنمى مهارات التواصل مع الآخرين ‏مؤكدًا أن مفتاح نجاح هذا المشروع هو المعلم معربا عن سعادته بلقاء الحاضرين ‏ومثمنا بالدور الهام الذي يناط بهم متمنيا لهم التوفيق والنجاح.‏

حاضرت في الجلسة أمانى عبدالنبى منسق المدارس المصرية اليابانية ‏ومسئول أنشطة التوكاتسو بالمحافظة وإستهدفت أعضاء توجيه الصفوف الأولى و‏أعضاء إدارة التعليم الإبتدائى المركزى وأقسامه بالإدارات التعليمية.‏