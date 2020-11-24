شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: طلبنا 150 مهندسًا في السكة الحديد فتقدم 6 آلاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة طرحت مسابقة باختيار ١٥٠ مهندسا، في قطاع السكة الحديد، فتقدم لنا ٦ ألاف متقدم، مشيرا إلى أنه تم إجراء اختيارات متعددة، وعلي أعلي مستوي طبيا ونفسيا، وذلك حتي نستقر على أفضل عناصر، مشيرا إلى أن قطاع السكة الحديد، تسير جنبا إلى جنب في مشروعات التطوير القديم بجوار الحديث.

وأضاف الوزير، خلال كلمته بمؤتمر تكنولوجيات النقل، بمعرض CAIRO iCT، إن النقل النهرى تراجع كثيرا، في السنوات الأخيرة، وحتي الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل، تراجعت في معداتها وكوادرها، والتطوير يحتاج إلى استثمارات كبيرة.

وأكد وزير النقل، أن شركة وادي النيل للملاحة المملوكة لمصر والسودان، تراجعت كثيرا، حيث أنها لديها ٢١ عائمة، أحدثها عمره ٤٠ عاما، وتحتاج استثمارات كبيرة جدا، كما أننا نبحث خطة التطوير في ميناء وادي حلفا السوداني.