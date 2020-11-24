شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تستعد لبدء تنفيذ القطاع الأول من مشروع مترو الهرم بشركات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة النقل لبدء تنفيذ وحفر قريبا الجزء الغربى من المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المار بشارع الهرم الممتد بطول 14 كم بين حدائق الأشجار بـ6 أكتوبر حتى الجيزة، بعدما قامت بأعمال بالترسية للأعمال المدنية والحفر إلى تحالف مكون من 4 شركات مقاولات مصرية.

والجزء الغربى من المرحلة الأولى من الخط الرابع الممتد بطول 14 كم و12 محطة ستنفذ الأعمال المدنية له 4شركات هى المقاولون العرب وأبناء حسن علام وبتروجيت وكونكرد، حيث تم حسم المفاوضات معها لتنفيذ هذا القطاع، وجارى التفاوض لتنفيذ الأعمال المدنية للجزء الشرقى من هذه المرحلة مع تحالف مصرى ياباني.

كان شهد أمس المهندس كامل الوزير وزير النقل ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والمهندس طارق الملا وزير البترول توفيق التعاقد مع 4 شركات مقاولات مصرية لتتفيد وحفر الجزء الغربى من المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المار بشارع الهرم الممتد بطول 14 كم بين حدائق الاشجار بـ 6 أكتوبر حتى الجيزة، بعدما قامت بأعمال بالترسية للأعمال المدنية والحفر على هذا التحالف المصرى.

ومشروع المرحلة الأولى بالخط الرابع للمترو يمتد بطول 19 كيلو مترًا وعدد 17 محطة، وتم الاستقرار على تقسيمها إلى قطاعين أحدهما من حدائق الأشجار بـ 6 أكتوبر حتى الجيزة والآخر من الجيزة إلى الفسطاط، وتم طرح مناقصة للمرة الثانية لاختيار الشركة أو التحالف الذى سيقوم بالأعمال المدنية والحفر وذلك بعد قرار الهيئة بإلغاء المناقصة التى كانت محدودة على الشركات اليابانية واستبعاد العرض اليابانى الوحيد الذى تقدم، بسبب ارتفاع قيمته عن القيمة التقديرية للمشروع.

والمرحلة الأولى من الخط الرابع تمتد من المحطة التبادلية بجوار ورشة الخط الرابع غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بحدائق الأهرام والمتحف المصرى الكبير وميدان الرماية، متجهة إلى شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، وتمتد بعد ذلك إلى محطة الملك الصالح، لتتقاطع مع الخط الأول للمترو، مارًا حتى محطة الفسطاط، وتشمل محطات حدائق الأشجار وحدائق الأهرام والنصر والمتحف الكبير وميدان الرماية والأهرام والمريوطية والعريش والمطبعة والطالبية ومدكور والمساحة والجيزة حيث الربط مع الخط الثانى للمترو، وميدان الجيزة والروضة والملك الصالح والفسطاط حيث الربط مع الخط الأول.