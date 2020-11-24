شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد إزالة سوق التونسى القديم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أعمال إزالة سوق التونسى القديم فى حى الخليفة، التى تتم فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالقضاء على الأسواق العشوائية، حيث أكد محافظ القاهرة ان سوق التونسي القديم الذي يضم 5 أسواق عشوائية يوجد به مئات العشش من البوص والأخشاب والأقمشة مما يمثل خطر كبير على حياة المواطنين وممتلكاتهم نتيجة تكرار اندلاع الحرائق بها لعدم توافر عوامل الأمان وما تتضمنه من منتجات سريعة الاشتعال.

وأضاف عبد العال أن السوق الحضارى الجديد يستوعب 5 أسواق عشوائية كانت مقامة أسفل كوبري التونسي، ويبعد السوق الجديد عن مكان السوق القديم بنحو كيلو متر، والمنطقة التى تم إنشاء السوق عليها كانت عبارة عن محطة مناولة لتجميع المخلفات وتم تطويرها، والسوق الجديد مقام على مساحة 30 ألف متر مربع، وتحيط به شوارع خارجية بمساحة 40 ألف م2.

ويتكون السوق من 5 مبانٍ تبلغ تكلفتها 230 مليون جنيه، ويضم 400 محلا تتراوح مساحتها بين 35 مترا إلى 50 مترا مخصصة لنقل أنشطة السيراميك والموبيليا والأدوات الصحية،والالوميتال .

وأوضح أن سوق التونسي الجديد تم إنشائه بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات لكل أعمال المشروع من منشآت خرسانية وتشطيبات داخلية وخارجية ومد المرافق والشبكات والطرق.

وأشار إلى أن السوق الجديد حضارى مزود بكافة الخدمات من دورات مياه وكافيتريات تخدم الباعة والمترددين عليه بالاضافة إلى إقامة نقطة شرطة تخدم السوق والمنطقة المحيطة به ونقطة إطفاء للحريق كاملة وإدارة للتشغيل والصيانة والأمن، بالإضافة إلى وجود كاميرات مراقبة متصلة بنقطة الشرطة المتواجدة بالمكان لإحكام عملية تأمين السوق.