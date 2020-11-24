شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد إزالات المنشآت المتعارضة مع توسعة الدائرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت محافظة القاهرة إزالة المنشآت المتعارضة مع مشروع توسعة وتطوير الطريق الدائرى، حيث تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منذ قليل أعمال إزالة تعارضات أعمال توسعة الطريق الدائرى بأحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة التى تتم بالتنسيق مع وزارة النقل، ترافقه المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

وعقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعأً لمتابعة مشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، بحضور عدد من الوزراء، حيث أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع هدفه تيسير بعض الإجراءات الخاصة بنقل المرافق فى الطريق الدائرى الذى تتولى تطويره وتوسعته حالياً وزارة النقل، وهذا الطريق له أهمية كبيرة، وطريق حيوى.

وعرض وزير النقل تقريراً حول المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها فى إطار تطوير الطريق الدائرى فى مختلف قطاعات التطوير، بإجمالى طول 98 كم، بداية من المريوطية إلى الأوتوستراد، ثم إلى محور سعد الدين الشاذلى، ومنه إلى طريق الإسكندرية الزراعى، ثم طريق الإسكندرية الصحراوى، وصولأً إلى تقاطع طريق الواحات، بالإضافة إلى كل من كوبرى المنيب وكوبرى الأوتوستراد.

وأوضح الوزير، أن أعمال تطوير الطريق الدائرى فى قطاعات التطوير المختلفة، تشمل رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهاباً وإياباً، لاستيعاب الضغط المروري، ومنع تكدس السيارات، فضلاً عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل من الكباري والمحاور المرورية، واستكمال أعمال الإنارة بمنتصف الطريق الدائري، وإنشاء أسوار ومنشآت جديدة، وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع مياه الأمطار، وخاصة الأنفاق بطول الطريق، حيث يتضمن المشروع توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل ليصبح 8 حارات مرورية، واستكمال الطريق الداعم من محور سعد الشاذلي حتى طريق الإسماعيلية الصحراوي، بطول 5 كم.