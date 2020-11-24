شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن طرح بشائر عروة الخضر الخريفية بالأسواق والطماطم بالمقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علاء البحراوى، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إنه يتم حاليا طرح بشائر العروة الخريفية من الخضروات بالأسواق ومحصول الطماطم بالمقدمة، من عدة مناطق بمحافظات الغربية والمنوفية والبحيرة مما أدى الى تراجع أسعارها بالأسواق.

وأضاف مدير عام إدارة الخضر، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه يتم طرح إنتاج العروة الخريفية للخضروات بالكامل وبالمقدمة الطماطم بداية الشهر المقبل، متابعا أن هناك متابعة من قبل اللجان الفنية بإدارة الخضر، من خلال لجانها المرورية بالحقول على العروة الخريفى للخضروات لزيادة المعروض بالأسواق، كسلعة استهلاكية يومية وأساسية لأكثر من 25 صنف خضار منها "الطماطم ، الكوسة، والباذنجان ، والبطيخ ، ولكنتالوب ، والبامية، والملوخية، والخيار المكشوف، وفلفل اخضر، الكرنب، الفاصوليا" مع استقرار أسعار جميع الخضروات وزيادة المعروض بسب زيادة الإنتاج.

وتابع مدير الخضر، أن هناك لجان بالحقول لمتابعة عروة البطاطس على مساحة 50 ألف فدان من العروة النيلى في عدة مناطق، خاصة بالمنيا التي تزرع أكثر من 38 ألف فدان، وتليها البحيرة، والمنوفية وتزرع العروة النيلى للبطاطس بتقاوى كسر محلى، وهناك لجان متخصصة بالحقول لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة تفاديا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار خاصة مع المناخ المتغير ، وتدقيق المساحات وتقدير إنتاجية المحصول ، لتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى والأسواق الخارجية، مشير الى استقرار أسعار جميع الخضروات وزيادة المعروض بسب زيادة الإنتاج.

كان مدير إدارة الخضر، قد ذكر أن ارتفاع سعر الطماطم يعود للفترة الفاصلة بين العروة السابقة والعروة الصيفية التى سيظهر إنتاجها مع بداية شهر أكتوبر المقبل، والتى تسمى تلك المرحلة بـ"العروة المحيرة"، مؤكدا أن خلال الفترة الحالية هى زراعات الصيفى المتاخرة شهر 7 و8 ، لأن زراعة الطماطم فيها مخاطرة كبيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة واحتمالية تلف المحصول أو ضعف إنتاجيته، حيث لا يتوافر فى هذا الوقت من العام مدى حرارى مناسب لنمو الطماطم ،مؤكدا طرح العروة الخريفي المبكرة من الطماطم نهاية الشهر الجارى وزيادة المعروض وسعرها سيصل 3 جنيهات.