شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا خلال الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية اليوم، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة سير العملية الانتخابية فى جولة الإعادة لانتخابات لمجلس النواب 2020 لمحافظات المرحلة الأولى وهى الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وقنا وسوهاج والأقصر وأسوان والوادى الجديد والإسكندرية ومطروح والبحيرة.

وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إن كافة اللجان الانتخابية لم تشهد أي مشكلات أو معوقات وتم الفتح في المواعيد المقررة وحدث بعض التأخير فى لجنتين في سوهاج ولجنتين في أسوان وبعدها بدقائق تم فتح اللجان، وأضاف أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات تطورات العملية الانتخابية.

وخلال تفقد اللواء محمود شعراوى، لغرفة العمليات بالوزارة استمع إلى تقرير حول سير الانتخابات فى محافظات الجيزة والفيوم والبحيرة وأسيوط حيث تم الإشارة الي فتح اللجان في موعدها وعدم حدوث أى مشكلات.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم التأكيد على اتخاذ كافة المحافظات للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطهير وتعقيم اللجان على مدار اليوم الثانى لعملية التصويت في الانتخابات وتوفير بوابات التعقيم.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن المحافظات وكافة الأجهزة المعنية بالشرطة والقوات المسلحة قامت بجهد كبير قبل انطلاق جولة الإعادة في محافظات المرحلة الأولي وتوفير الاحتياجات والتجهيزات اللازمة وهناك تنسيق جيد ومستمر على مدار اليوم بين الجميع لخروج الانتخابات بصورة مشرفة تليق بمصر.



وجدد شعراوى التأكيد على أهمية التزام كافة المحافظات بالحيادية التامة والوقوف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكداً أن كافة أجهزة الدولة علي الحياد التام من جميع المرشحين دون أى تميز أو تحيز لمرشح على آخر، حيث يقتصر دور الأجهزة المحلية على التجهيز والإعداد الجيد للجان الانتخابية والدعم اللوجستى فقط .

ووجه وزير التنمية المحلية، باستمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير للحد من فيروس كورونا لضمان سلامة الناخبين، وتوفير كل التسهيلات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للادلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وأكد شعراوى على أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بالتشديد في تطبيق الاجراءات الاحترازية خاصة مع التزايد اليومى للمصابين بفيروس كورونا بالمحافظات.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالدور الذي تقوم به كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في التغطية المستمرة علي مدار اليوم في جولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب والعملية الانتخابية بصورة كاملة .

واضاف شعراوي أن السيدات والشباب تصدروا المشهد الانتخابي خلال اليوم الاول من جولة الاعادة واليوم الثاني للانتخابات ، وطالب بتشديد الاجراءات الاحترازية مع اقتراب ساعات غلق اللجان الانتخابية والتزاحم وحرص المواطنين علي الادلاء بأصواتهم .

كما طالب وزير التنمية المحلية المواطنين بالنزول للادلاء بأصواتهم والمشاركة الايجابية واختيار الأفضل لتمثيل الشعب والالتزام بالاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم التدافع أمام اللجان والحفاظ علي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية والوقائية ولتكون رسالة للعالم بمدى وعى المصريين وحرصهم الدائم على ممارسة حقوقه السياسية.