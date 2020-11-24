شكرا لقرائتكم خبر عن ‎التموين تشكل مجموعات عمل لمتابعة الأسواق خلال تخفيضات الجمعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكلت وزارة التموين مجموعات عمل لمتابعة الأسواق والمحلات المشاركة فى تخفيضات الأسعار خلال الجمعة البيضاء 27 نوفمبر الجارىً للتأكد من جدية العروض والتصدى لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك خلال عمليه الشراء.

‎وتستمر مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية فى تلقى الطلبات من المحلات التجارية التى ترغب فى المشاركة بعروض تخفيضات أسعار المنتجات بمناسبة الجمعة البيضاء يوم 27 نوفمبر الجارى، على أن تقوم كل جهة بتقديم طلب يتضمن نسبة التخفيضات المقررة ونوعية المنتجات، وأن يكون للمحلات التجارية الحرية فى طرح المنتجات بأسعار مخفضة ضمن المبادرة على مدار أسبوع وهى الفترة من يوم 23 حتى 30 نوفمبر 2020.

‎ووفقا لنظام عمل المبادرة، فإن المحلات التجارية الراغبة فى المشاركة ستقوم بالتوجه إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع قبل تخفيضات الأسعار.

‎ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيهز الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة الرقابية بالوزارة، وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة التخفيضات، وأن يتم التواصل مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التى تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية، وأن يتم تحرير محاضر للمخالفين.