شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الروم الأرثوذكس ينعى مطران الحبشة السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، عن وفاة متروبوليت - المطران- بتروس الجليل مطران أكسوم- الحبشة- سابقًا، اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020. وقال الأنبا نقولا المتحدث الرسمي باسم البطريركية في بيان له اليوم الثلاثاء: البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الثاني الإسكندرية وسائر إفريقيا، خلال وجوده في كيسومو- كينيا، في زيارته الرعائية لها، أقام خدمة صلاة التريصاجيون لراحة روح المتروبوليت بتروس، بحضور رؤساء كهنة العرش الإسكندري.

وتابع: ستقام جنازة المتروبوليت الراحل يوم الخميس المقبل بعد القداس الإلهي، في كنيسة العذراء مريم في منطقة مرماريوتيسيس (خالاندري) في أثينا، وسيتم الدفن في مقبرة خالاندري، وسيمثل البابا في الصلاة المتروبوليت "المطران" إمانويل.

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وولد المطران بتروس الجليل في زاكينثوس في اليونان عام 1932. درس اللاهوت في المدرسة اللاهوتية بجامعة أثينا، سيم شماساً عام 1955 وكاهنًا عام 1956، وفي عام 1970 التحق في بطريركية الإسكندرية. في 17 ديسمبر) 1972 رُسم أسقف بابليون الفخري، والوكيل البطريركي في القاهرة من 1972 إلى 1979. في 30 نوفمبر 1979 تم انتخابه مطران أكسومي – الحبشة.

ثم انضم لإيبارشية كينيا من 1996 إلى 1997. كما شغل منصب نائب العرش البطريركي عام 2004. في 27 أكتوبر 2004 عيّن ممثلاً لبطريركية الإسكندرية في أثينا وحصل على لقب الشيخ Elder. في 26 نوفمبر 2018 تقاعد وقدم استقالته من منصبه. في نفس اليوم انتخب مطراناً فخرياً لقيصارية في إفريقيا.