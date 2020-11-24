شكرا لقرائتكم خبر عن تسكين 120 بائع بسوق التونسى الجديد بعد إزالة سوق الجمعة بالقاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم تسكين 120 محل تختلف نشاطاتهم مابين سيراميك وألوميتال وخردة وأثاث، بسوق التونسى الجديد، بعد إزالة السوق القديم، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية والتخلص من الكوارث التى تسببها حرائق الأسواق العشوائية.

وتفقدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية السوق الحضارى الجديد بحى البساتين للاطمئنان من سير عملية تسكين الباعة بالمحلات المخصصة لهم على الوجه الأكمل والتأكد من عمل وتشغيل جميع المرافق وتهنئة الباعة والمواطنين باستلامهم للأماكن الجديدة والحضارية، مؤكده لهم أن الدولة قد اوفت بالوعود بتوفير مكان أفضل، وعلى مسافة قريبة جدا من السوق القديم لضمان وصول الزبائن لهم.

وأوضحت عبد المنعم أن السوق الحضارى الجديد يستوعب 5 أسواق عشوائية كانت مقامة أسفل كوبري التونسي، ويبعد السوق الجديد عن مكان السوق القديم بنحو كيلو متر، والمنطقة التى تم إنشاء السوق عليها كانت عبارة عن محطة مناولة لتجميع المخلفات وتم تطويرها، و السوق الجديد مقام على مساحة 30 ألف متر مربع، وتحيط به شوارع خارجية بمساحة 40 ألف م2.

ويتكون السوق من 5 مبانٍ تبلغ تكلفتها 230 مليون جنيه، ويضم 400 محلا تتراوح مساحتها بين 35 مترا إلى 50 مترا مخصصة لنقل أنشطة السيراميك والموبيليا والأدوات الصحية والالوميتال.

وأكدت أن سوق التونسي الجديد تم إنشائه بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات لكل أعمال المشروع من منشآت خرسانية وتشطيبات داخلية وخارجية ومد المرافق والشبكات والطرق.

وأشارت إلى أن السوق الجديد حضارى مزود بكافة الخدمات من دورات مياه وكافيتريات تخدم الباعة والمترددين عليه بالاضافة إلى إقامة نقطة شرطة تخدم السوق والمنطقة المحيطة به ونقطة إطفاء للحريق كاملة وإدارة للتشغيل والصيانة والأمن، كما أكدت على وجود كاميرات مراقبة متصلة بنقطة الشرطة المتواجدة بالمكان لإحكام عملية تأمين السوق.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة المهندس مصطفى زهران مدير عام مشروعات المنطقة الجنوبية والمهندس عادل عبد الظاهر رئيس حى المعادى واللواء عاطف عبد العزيز رئيس حى الخليفة واللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين واللواء خالد شحاتة رئيس حى مصر القديمة والعميد ماجد فوزى متابعة مشروعات المنطقة الجنوبية والعميد خالد درويش مشروعات المنطقة و اسلام عادل مدير الاتصال السياسى بالجنوبية و جمال حسين مدير متابعة ميدانية بالمنطقة وتواجد عدد كبير من القيادات الشرطية والتنفيذية وعدد من الإدارات المعنية بالمنطقة والاحياء السابق ذكرها.