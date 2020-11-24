5 نصائح عاجلة.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة عدم الاستقرار في الطقس لمدة 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس لمدة 3 أيام مقبلة، موضحة أن الأحوال الجوية تشهد حالة من عدم الاستقرار بداية من غد الأربعاء وحتى الجمعة المقبل.

وقالت شاكر لمصراوي، اليوم، إن غدا الأربعاء يشهد أمطارا غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية (الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح)، على أن تكون الأمطار متوسطة على القاهرة يومي (الأربعاء والخميس)، وتنعدم عليها يوم الجمعة.

وأوضحت أن الأمطار تكون متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية)، على أن تكون خفيفة إلى متوسطة على شمال الصعيد (الفيوم وبني سويف والمنيا).

وأضافت أن طقس الخميس المقبل، يشهد أمطارا غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية (الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح)، على أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية).

وتابعت: كما يشهد طقس الجمعة، أمطارا متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح)، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية).

وأشارت شاكر، إلى أن الطقس يشهد أيضا خلال هذه الفترة المذكورة أعلاه، انخفاضا في درجات الحرارة ونشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ويتراوح متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بين 13 ـ 20 درجة والوجه البحري بين 13 ـ 20، والسواحل الشمالية بين 15 ـ 19، وجنوب سيناء بين 17 ـ 25، وشمال الصعيد بين 12 ـ 21، وجنوب سيناء بين 15 ـ 24.

ووجهت شاكر 5 نصائح عاجلة للمواطنين قائلة: ضرورة متابعة النشرات الجوية لمعرفة درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار، وتجنب الوقوف أسفل الأشجار العالية والمباني القديمة، وارتداء الملابس الشتوية، والقيادة بهدوء أثناء سقوط الأمطار، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء تجنبا للصواعق الكهربائية.